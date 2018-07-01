Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 2 523,1899 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 523,1899 руб.

1 грамм серебра - 32,3400 руб.

1 грамм платины - 1 706,9500 руб.

1 грамм палладия - 1 912,7500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,3901 р. (0,84%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,34%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7399 р. (1,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3900 р. (1,16%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



