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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 2 523,1899 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра

2 июля 2018
ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 523,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 706,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 912,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,3901 р. (0,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,34%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7399 р. (1,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3900 р. (1,16%).

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