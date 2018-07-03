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Курсы валют ЦБ РФ на 3 июля: 63,1394 руб/доллар США и 73,4690 руб/евро

3 июля 2018
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1394 руб.
  • 1 евро - 73,4690 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,8737 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3829 р. (0,61%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4769 р. (0,65%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1226 р. (0,13%).

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