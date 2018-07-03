Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 2 535,4399 руб/1 г золота и 32,4400/1 г серебра
3 июля 2018
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 535,4399 руб.
- 1 грамм серебра - 32,4400 руб.
- 1 грамм платины - 1 709,2400 руб.
- 1 грамм палладия - 1 928,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,2501 р. (0,49%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,31%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2900 р. (0,13%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,7300 р. (0,82%).
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