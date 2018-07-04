Бинбанк выплатил свыше 13 млн рублей купонного дохода за последний купонный период по биржевым облигациям серии БО-П04 и погасил выпуск
4 июля 2018
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04 (идентификационный номер выпуска 4B020400323B001P от 23 июня 2017 г.). Размер выплат за 12-ый купонный период составил 13 607 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,16 рубля.
Также сегодня состоялось полное погашение выпуска в соответствии с процедурой и сроком, предусмотренными эмиссионной документацией. Погашение биржевых облигаций произведено по непогашенной части номинальной стоимости. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Выпуск серии БО-П04 Бинбанк разместил в июле 2017 года в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей. Объем выпуска - 3 млрд рублей.
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