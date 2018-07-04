Курсы валют ЦБ РФ на 4 июля: 63,2267 руб/доллар США и 73,7097 руб/евро
4 июля 2018
ЦБ РФ с 5 июля установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 63,2267 руб.
- 1 евро - 73,7097 руб.
- 10 китайских юаней - 95,4956 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0073 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0085 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,6911 р. (0,73%).
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