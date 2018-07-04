Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 2 532,2500 руб/1 г золота и 32,3800/1 г серебра ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 532,2500 руб.

1 грамм серебра - 32,3800 руб.

1 грамм платины - 1 670,7600 руб.

1 грамм палладия - 1 914,6600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1899 р. (0,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4800 р. (2,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8200 р. (0,72%) .

dims

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/ СИА /

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