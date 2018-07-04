Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 2 532,2500 руб/1 г золота и 32,3800/1 г серебра
4 июля 2018
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 532,2500 руб.
- 1 грамм серебра - 32,3800 руб.
- 1 грамм платины - 1 670,7600 руб.
- 1 грамм палладия - 1 914,6600 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,1899 р. (0,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,4800 р. (2,25%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,8200 р. (0,72%).
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