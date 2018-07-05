Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций ЛК «Европлан» на 5 млрд руб

3 июля 2018 года Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов размещения облигаций Лизинговой компании «Европлан» серии БО-08 объемом 5 млрд рублей.

ЛК «Европлан» установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций в размере 9,35% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 27 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в процессе букбилдинга он был сужен до 9,00-9,35% годовых. Финальный ориентир составил 9,35% годовых, что соответствует доходности 9,57% годовых.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 3 640 дней. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступили Связь-Банк, Альфа-банк, БК «Регион», Юникредит банк, Московский кредитный банк (МКБ). Агентом по размещению - Юникредит банк.