Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июля: 2 555,0100 руб/1 г золота и 32,6200/1 г серебра

5 июля 2018
ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 555,0100 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,6200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 703,4700 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 923,0100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7600 р. (0,90%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7100 р. (1,96%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3500 р. (0,44%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проблемы «Натали Турс» могут спровоцировать кризис доверия на туристическом рынке
Проблемы «Натали Турс» могут спровоцировать кризис доверия на туристическом рынке
У туроператоров не задалось лето. Кризис на туристическом рынке расширяется
У туроператора «Натали Турс» проблемы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги