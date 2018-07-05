Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июля: 2 555,0100 руб/1 г золота и 32,6200/1 г серебра
5 июля 2018
ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 555,0100 руб.
- 1 грамм серебра - 32,6200 руб.
- 1 грамм платины - 1 703,4700 руб.
- 1 грамм палладия - 1 923,0100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,7600 р. (0,90%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,74%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,7100 р. (1,96%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,3500 р. (0,44%).
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