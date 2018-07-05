Российский рынок растет вслед за европейскими фондовыми площадками

В четверг российский рынок растет вслед за европейскими фондовыми площадками на фоне высоких цен на нефть. К 16:00 (мск) индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2329 пунктов.



Хороший спрос наблюдался в бумагах нефтегазового сектора из-за стабильных цен на нефть (Газпром: +1,6%; Роснефть: +1,6%; Лукойл: +1,2%; Сургутнефтегаз оа: +0,6%; па: +1,6%). Новатэк (+2,3%) обновил сегодня исторический максимум (максимум дня и новый пик - 898,7 руб. за акцию). Высоким ценам нефть способствуют перебои поставок из Ливии и Канады, а также сокращение запасов этого сырья в США, что располагает участников рынка к покупкам бумаг российских нефтегазовых компаний.

В финансовом секторе хорошую динамику показал Сбербанк (оа: +2,4%; ап: +1,9%) вслед за нефтегазовым сектором и на фоне ожиданий по улучшению отношений между Россией и США. Инвесторы возлагают большие надежды на встречу президентов России и США (запланирована 16 июля в Хельсинки), которая может улучшить отношения между странами, и это отражается в притоке денежных средств на российский фондовый рынок. Бумаги ВТБ (-0,1%) сегодня приостановили свой рост, однако ожидания по улучшению финансовых показателей банка создают предпосылки для дальнейшего роста.

В металлургическом и горнодобывающем секторе наблюдались также покупки (Северсталь: +0,5%; ММК: +2,2%; НЛМК: +1,4%; НорНикель: +1%; Алроса: +2,2%).

Во внутренних секторах отметим Аэрофлот (-8%), который с сегодняшнего дня торгуется без дивидендной составляющей.



В условиях благоприятного внешнего фона и при подтверждении предварительных данных о сокращении запасов нефти в США в сегодняшнем еженедельном отчете Минэнерго США, можно ожидать новый повышательный импульс на рынке, что позволит индексу МосБиржи закрыться на уровне 2335 пунктов.



Владимир Лящук, Промсвязьбанк