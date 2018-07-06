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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июля: 2 547,4199 руб/1 г золота и 32,4400/1 г серебра

6 июля 2018
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 547,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,4400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 710,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 928,1100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5900 р. (0,30%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,55%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0100 р. (0,41%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1000 р. (0,27%).

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