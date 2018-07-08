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Курсы валют ЦБ РФ на 8 июля: 63,1216 руб/доллар США и 73,9028 руб/евро

8 июля 2018
ЦБ РФ с 7 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1216 руб.
  • 1 евро - 73,9028 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,9511 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1388 р. (0,22%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0613 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3493 р. (0,37%).

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