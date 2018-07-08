Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июля: 2 545,2800 руб/1 г золота и 32,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 545,2800 руб.

1 грамм серебра - 32,4600 руб.

1 грамм платины - 1 702,6700 руб.

1 грамм палладия - 1 917,7900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1399 р. (0,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8100 р. (0,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3200 р. (0,54%) .

dims

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/ СИА /

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