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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июля: 2 545,2800 руб/1 г золота и 32,4600/1 г серебра

8 июля 2018
ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 545,2800 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,4600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 702,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 917,7900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1399 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8100 р. (0,46%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3200 р. (0,54%).

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