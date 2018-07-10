Банк УРАЛСИБ выступил ведущим организатором синдицированного кредита для «Уралкалия» на сумму 825 млн долларов США

Банк УРАЛСИБ выступил одним из ведущих организаторов синдицированного кредита на сумму 825 млн долларов США для ПАО «Уралкалий» – одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия.

Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».