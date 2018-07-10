Банк УРАЛСИБ выступил ведущим организатором синдицированного кредита для «Уралкалия» на сумму 825 млн долларов США
10 июля 2018
Банк УРАЛСИБ выступил одним из ведущих организаторов синдицированного кредита на сумму 825 млн долларов США для ПАО «Уралкалий» – одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.