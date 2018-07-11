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Sberbank CIB победил в большинстве категорий международного рейтинга Cbonds среди организаторов и андеррайтеров российских облигаций

11 июля 2018
  • Пять из шести первых мест в категориях рейтинга
  • Первое место в общем рейтинге организаторов размещений
  • Доля рынка за первое полугодие 2018 — более 20 %

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, занял первое место в пяти из шести категорий рейтинга организаторов и андеррайтеров российских облигационных займов по итогам 1 полугодия 2018 года, составленного информационным агентством Cbonds:

  • рейтинг организаторов (все выпуски);
  • рейтинг андеррайтеров (все выпуски);
  • рейтинг организаторов (рыночные выпуски);
  • рейтинг организаторов корпоративных облигаций;
  • рейтинг организаторов муниципальных облигаций.

В общем рейтинге организаторов размещений по всем эмиссиям в целом Sberbank CIB на первом месте со следующими показателями: за данный период Sberbank CIB принял участие в 39 эмиссиях 21 эмитента на общую сумму 150 452 млн рублей, заняв долю рынка объемом 20,06 %. Общее количество организаторов, вошедших в рейтинг, составило 36 участников, а общий объем сделок — 749 921 млн рублей.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев«Сопровождение российских клиентов на рынках долгового капитала — одно из приоритетных направлений нашей деятельности, и мы намерены удерживать лидирующие позиции, в особенности в сегменте российских облигаций»

В рейтинг андеррайтеров облигационных займов по версии Cbonds включаются финансовые организации, которые в процессе размещения облигаций дали гарантию на размещение определенного объема выпуска и имеют статус организатора, соорганизатора, андеррайтера или соандеррайтера. В рейтинге учитывается фактически размещенный объем облигаций.


/ СИА /
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