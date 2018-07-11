Риски усиления торговых ограничений сдерживают оптимизм на рынках

Риски обострения торговых противоречий США-КНР вновь выходят на первый план. Сегодня в центре внимания инвесторов новости о том, что Администрация Трампа подготовила список китайских товаров объемом в 200 млрд долл., в отношении которых могут быть введены импортные пошлины (в размере 10%) после публичного обсуждения, которое завершится 30 августа. Через некоторое время Министерство торговли Китая оценило действия США как «абсолютно неприемлемые» и предупредило об ответных действиях. Фьючерсы на фондовые индексы США теряют сегодня утром около 0,7-1%, основные индексы азиатско-тихоокеанского региона снижаются на 1-2%.

Продолжаем считать риски усиления торговых ограничений как сдерживающие оптимизм на рынках. На горизонте первого полугодия ключевыми рисками для рисковых активов являлись две истории – протекционистские меры США (и ответные меры партнеров) и рост доходностей на долговых рынках. При отсутствии фазы развития данных рисков американский рынок пытается демонстрировать восстановление (в начале этой недели индекс S&P 500 вновь забирался к отметке в 2800 б.п., которая уже трижды останавливался все попытки роста индекса с февраля этого года), однако локальное обострение любого из этих рисков на некоторое время нивелирует оптимистичные настроения и способствует коррекции.

Индекс Мосбиржи вчера обновил исторические максимумы, но при этом закрылся снижением на 0,3%. При этом в валютном выражении российский рынок вчера продемонстрировал заметный рост – индекс РТС забрался выше отметки в 1200 б.п., следовательно, важную роль в локальном снижении индекса Мосбиржи вчера оказало укрепление российской валюты. Ухудшение настроений на глобальных рынках при локальной коррекции нефтяных котировок может способствовать преобладанию коррекционных настроений на российском фондовом рынке в ходе сегодняшних торгов. Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи, на наш взгляд, расположены вблизи 2340-2350 б.п.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк