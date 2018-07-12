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Курсы валют ЦБ РФ на 12 июля: 62,2062 руб/доллар США и 72,6817 руб/евро

12 июля 2018
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,2062 руб.
  • 1 евро - 72,6817 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,3060 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1082 р. (0,17%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1655 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1609 р. (0,17%).

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