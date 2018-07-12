Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июля: 2 495,6201 руб/1 г золота и 31,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 495,6201 руб.

1 грамм серебра - 31,7700 руб.

1 грамм платины - 1 679,0500 руб.

1 грамм палладия - 1 874,7100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,3400 р. (0,85%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,66%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3700 р. (0,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,5200 р. (1,50%) .

dims

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/ СИА /

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