Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июля: 2 495,6201 руб/1 г золота и 31,7700/1 г серебра
12 июля 2018
ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 495,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 31,7700 руб.
- 1 грамм платины - 1 679,0500 руб.
- 1 грамм палладия - 1 874,7100 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,3400 р. (0,85%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,66%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,3700 р. (0,67%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,5200 р. (1,50%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.