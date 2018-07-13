Ключевым риском для российского фондового рынка остается внешняя конъюнктура

Пауза со стороны Китая в подготовке ответных мер на составление нового списка китайских товаров для введения импортных пошлин со стороны США воспринимается инвесторами позитивно. В начале текущей недели Администрация Трампа подготовила список китайских товаров на сумму в 200 млрд долл., в отношении которых могут быть введены импортные пошлины (в размере 10%) после публичного обсуждения, которое завершится 30 августа.

Через некоторое время Министерство торговли Китая оценило действия США как «абсолютно неприемлемые» и предупредило об ответных действиях, однако до текущего момента никаких реальных действий совершено не было. Данный факт расценивается инвесторами позитивно, увеличивая вероятность склонности к более компромиссной позиции КНР в случае нового раунда переговоров.

Тем не менее, безусловно, говорить о нивелировании рисков пока еще определенно не стоит. Если официальные власти Китая в ближайшие дни все же конкретизируют перечень ответных мер, настроения на рынках могут вновь заметно ухудшиться. Пока же, большинство фондовых индексов демонстрируют положительную динамику: американские индексы прибавили за вчерашний день 0,9-1,4%, MSCI World вырос на 0,6%, MSCI EM прибавил 0,5%. Из новостей выделим вчерашнюю публикацию данных по потребительской инфляции в США – базовая инфляция в годовом выражении ожидаемо подросла с 2,2% до 2,3%, стандартный ИПЦ увеличился с 2,8% до 2,9%. Сегодняшний день может быть интересен публикацией корпоративной отчетности американскими банками (Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo). Индекс S&P 500 практически достиг отметки в 2800 б.п., и данный рубеж пока останавливал все попытки роста индекса, начиная с февраля этого года.

Индекс Мосбиржи на фоне коррекции нефтяных котировок вчера снизился по итогам дня на 0,6%. Учитывая стабилизацию ситуация на рынке нефти и улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, сегодня индекс Мосбиржи может попытаться вернуться в район 2330-2350 б.п. Ключевым риском для российского фондового рынка остается внешняя конъюнктура, и в случае появления новостей о новом витке торговых ограничений США-Китай, которые могут способствовать уходу от риска на рынках, либо возобновлению снижения нефтяных котировок коррекционный сценарий может возобновиться.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк