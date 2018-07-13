Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 2 489,6699 руб/1 г золота и 31,6800/1 г серебра
13 июля 2018
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 489,6699 руб.
- 1 грамм серебра - 31,6800 руб.
- 1 грамм платины - 1 663,9800 руб.
- 1 грамм палладия - 1 883,9800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,9501 р. (0,24%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,28%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,0700 р. (0,90%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2700 р. (0,49%).
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