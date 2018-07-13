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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 2 489,6699 руб/1 г золота и 31,6800/1 г серебра

13 июля 2018
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 489,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 663,9800 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 883,9800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9501 р. (0,24%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,28%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0700 р. (0,90%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2700 р. (0,49%).

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