Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 2 489,6699 руб/1 г золота и 31,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 489,6699 руб.

1 грамм серебра - 31,6800 руб.

1 грамм платины - 1 663,9800 руб.

1 грамм палладия - 1 883,9800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9501 р. (0,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,28%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0700 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2700 р. (0,49%) .

dims

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/ СИА /

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