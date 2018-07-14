Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июля: 2 484,4500 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра
14 июля 2018
ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 484,4500 руб.
- 1 грамм серебра - 31,6600 руб.
- 1 грамм платины - 1 666,3101 руб.
- 1 грамм палладия - 1 886,6200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,2199 р. (0,21%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,3300 р. (0,14%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,6400 р. (0,14%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.