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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 2 484,4500 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра

16 июля 2018
ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 484,4500 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 666,3101 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 886,6200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2199 р. (0,21%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3300 р. (0,14%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6400 р. (0,14%).

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