Комментарии

Бинбанк выплатил свыше 994 млн рублей купонного дохода за десятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

17 июля 2018

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за десятый купонный период составляет 994,11 млн рублей, в расчете на одну облигацию – 55,29 рубля.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 18 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций - 12 лет с датой погашения 16 июля 2025 года.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Михаил Хорьков об участии в IV Байкальском саммите РГУД: «Понять направления развития и возможности рынка»
"Для девелопера важно понимать, как будут развиваться города", - Антон Кондратьев о саммите РГУД в Иркутске
Опубликована программа IV Байкальского саммита РГУД 2018 в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги