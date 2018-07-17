Бинбанк выплатил свыше 994 млн рублей купонного дохода за десятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-03
17 июля 2018
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за десятый купонный период составляет 994,11 млн рублей, в расчете на одну облигацию – 55,29 рубля.
Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 18 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций - 12 лет с датой погашения 16 июля 2025 года.
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