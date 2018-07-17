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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июля: 2 491,7500 руб/1 г золота и 31,6400/1 г серебра

17 июля 2018
ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 491,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 663,3000 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 883,4700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3000 р. (0,29%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0101 р. (0,18%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1500 р. (0,17%).

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