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Курсы валют ЦБ РФ на 18 июля: 62,9006 руб/доллар США и 73,1345 руб/евро

18 июля 2018
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,9006 руб.
  • 1 евро - 73,1345 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,6718 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4654 р. (0,75%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1082 р. (0,15%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2031 р. (0,22%).

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