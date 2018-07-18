Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 2 496,4199 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра
18 июля 2018
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 496,4199 руб.
- 1 грамм серебра - 31,6600 руб.
- 1 грамм платины - 1 660,0699 руб.
- 1 грамм палладия - 1 846,7500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,6700 р. (0,19%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,2300 р. (0,19%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,7200 р. (1,95%).
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