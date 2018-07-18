Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 2 496,4199 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 496,4199 руб.

1 грамм серебра - 31,6600 руб.

1 грамм платины - 1 660,0699 руб.

1 грамм палладия - 1 846,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6700 р. (0,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2300 р. (0,19%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,7200 р. (1,95%) .

dims

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/ СИА /

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