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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 2 496,4199 руб/1 г золота и 31,6600/1 г серебра

18 июля 2018
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 496,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 660,0699 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 846,7500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6700 р. (0,19%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2300 р. (0,19%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,7200 р. (1,95%).

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