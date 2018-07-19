Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июля: 2 474,1799 руб/1 г золота и 31,2200/1 г серебра
19 июля 2018
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 474,1799 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2200 руб.
- 1 грамм платины - 1 629,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 1 838,2700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2399 р. (0,89%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,39%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,0999 р. (1,81%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,4800 р. (0,46%).
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