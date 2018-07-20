Дума одобрила пенсионную реформу в первом чтении

Рост ВВП замедлился до 1,1% г/г в июне с 2,2% г/г в апреле-мае, по данным Минэкономразвития; НЕГАТИВНО

По данным Минэкономразвития, рост ВВП в июне замедлился всего до 1,1% г/г с 2,2% г/г в апреле и мае, что предполагает рост на 1,8% г/г в 2К18. Замедление произошло, несмотря на то, что Чемпионат мира и восстановление розничного кредитования стимулировали более сильный потребительский тренд в июне (оборот розничной торговли вырос на 3,0% г/г в июне против роста на 2,4% г/г в январе-мае). Мы связываем это с негативным эффектом базы от быстрого роста экономики в 2К17, который, как мы ожидали, должен был проявиться уже в предыдущие месяцы. Сейчас мы ждем оценку роста ВВП за 2К18 от Росстата, которая должна быть представлена 10-13 августа.



Дума одобрила пенсионную реформу в первом чтении; второе чтение ожидается после 24 сентября; НЕГАТИВНО



Вчера ГосДума одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы (повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65/63 с 60/55 соответственно). Документ поддержали 328 голосов, 104 проголосовали против. Законопроект был одобрен вопреки сильному недовольству населения (примерно 80% россиян против реформы) и протестам в некоторых городах; тем не менее, это решение соответствует нашему базовому сценарию. Сейчас у правительства есть время до 24 сентября внести поправки в законопроект. Однако мы все еще считаем, что окончательное решение будет принято, исходя из позиции Владимира Путина, и Дума будет действовать в соответствии с его мнением, как только оно прояснится.

X5: операционные результаты за 2К18; НЕЙТРАЛЬНО



X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,2/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К18.



Обзор результатов. Чистая розничная выручка за 2К18 выросла на 19,4% г/г до 380,9 млрд руб. Это, главным образом, связано с ростом торговых площадей на 23,3% г/г (на 25,9% г/г в сегменте дискаунтеров Пятерочка и на 24,9% г/г – в Перекрестке). Рост LfL-выручки ускорился до 1% г/г (с 0,5% в 1К18) на фоне роста трафика на 1,7% (главным образом, в сегменте дискаунтеров и супермаркетов). Тем не менее, LfL-чек снизился на 0,7% г/г из-за замедления продовольственной инфляции до 0,4% в 2К18 (против 1% в 1К18).



Влияние на акции. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Тем не менее, ожидания рынка были завышенными и ГДР выросли на 5% за день до объявления результатов, после чего ГДР потеряли 6% (против индекса РТС, который снизился на 1,7%).