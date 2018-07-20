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Курсы валют ЦБ РФ на 20 июля: 63,4888 руб/доллар США и 73,9327 руб/евро

20 июля 2018
ЦБ РФ с 21 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,4888 руб.
  • 1 евро - 73,9327 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,6565 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2142 р. (0,34%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4519 р. (0,61%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2209 р. (0,24%).

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