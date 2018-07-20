Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 2 476,5901 руб/1 г золота и 31,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 476,5901 руб.

1 грамм серебра - 31,0400 руб.

1 грамм платины - 1 635,6000 руб.

1 грамм палладия - 1 839,0300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4101 р. (0,10%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6300 р. (0,35%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (0,04%) .

dims

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/ СИА /

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