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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 2 476,5901 руб/1 г золота и 31,0400/1 г серебра

20 июля 2018
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 476,5901 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 635,6000 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 839,0300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4101 р. (0,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,58%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6300 р. (0,35%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (0,04%).

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