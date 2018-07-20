Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 2 476,5901 руб/1 г золота и 31,0400/1 г серебра
20 июля 2018
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 476,5901 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0400 руб.
- 1 грамм платины - 1 635,6000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 839,0300 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4101 р. (0,10%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,58%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,6300 р. (0,35%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7600 р. (0,04%).
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