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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июля: 2 500,1799 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра

22 июля 2018
ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 500,1799 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 663,5900 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 820,7600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5899 р. (0,95%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (1,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,9900 р. (1,71%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2700 р. (0,99%).

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