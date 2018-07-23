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Сбербанк сообщает о закрытии книги по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-16R объемом 40 млрд руб.

23 июля 2018

Сегодня была успешно закрыта книга по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-16R объемом 40 млрд руб.

Ставка купона по облигациям установлена в размере 7,50 % годовых. Срок обращения облигаций составит 4 года 6 месяцев с даты размещения. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступил Sberbank CIB совместно с Россельхозбанком и БК Регион.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 25 июля 2018 г. на Московской бирже.


/ СИА /
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