Комментарии

Негативная динамика последних дней объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории

23 июля 2018

Конец прошлой недели принес рисковым активам на глобальных рынках некоторое облегчение. Позитивные новости в пятницу приходили еще из Азии, когда стало известно, что Народный банк Китая запускает программу среднесрочного банковского кредитования, что улучшит ситуацию с ликвидностью китайских банков, позволив получать средства по льготной ставке. Коррекционное восстановление китайского юаня также сформировало умеренно-позитивные нестроения для emerging markets. Как результат, MSCI Emerging markets прибавил за сутки 0,9%, MSCI World подрос на 0,2%.

К сегодняшнему утру настроения на рынках можно охарактеризовать как смешанные. Среди индексов азиатско-тихоокеанского региона выделяется снижение японского Nikkei на 1,4% на фоне сообщений в японских СМИ о возможных изменениях в текущей сверхмягкой монетарной политике Банка Японии (доходность десятилетних гособлигаций страны на этом фоне подрастает до максимумов с февраля). В целом на горизонте ближайшей пары недель новостной фон вновь может формироваться вокруг вопроса о торговых противоречиях США-Китай. Во вторник, 24 июля, Торговое представительство США проведет встречу с представителями бизнеса для обсуждения второй части озвученных ранее тарифов (импортная пошлина на китайские товары на сумму в 16 млрд долл.), по факту которой могут быть сделаны новые публичные заявления.

Российский фондовый рынок в конце прошлой недели продолжал оставаться под серьезным давлением - индекс Мосбиржи потерял еще около 1%, опустившись в район 2240 б.п. Отчасти негативная динамика последних дней объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории, но в этом контексте отметим получение в конце прошлой недели Минфином США от UC Rusal плана вывода компании из под санкций (акции компании в Гонконге на этом фоне растут на 12%). На горизонте ближайших дней для индекса Мосбиржи может быть актуален диапазон 2240-2300 б.п. Отдельное внимание уделим акциям Сбербанка, вернувшимся в конце прошлой недели к минимумам квартала в районе 200 руб/акцию, что, на наш взгляд, представляет собой весьма привлекательные уровни для среднесрочных покупок.


Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"ВЭД и закон". Альфа-Банк провел конфренцию в Иркутске
Выйти из режима рулетки. Альфа-Банк рассказал, как снизить валютные риски участникам ВЭД
«Квест никто не отменял». Альфа-Банк рассказал об изменениях в валютном законодательстве
ВЭД и закон: Альфа-Банк рассказал, как управлять валютными рисками
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги