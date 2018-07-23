Негативная динамика последних дней объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории

Конец прошлой недели принес рисковым активам на глобальных рынках некоторое облегчение. Позитивные новости в пятницу приходили еще из Азии, когда стало известно, что Народный банк Китая запускает программу среднесрочного банковского кредитования, что улучшит ситуацию с ликвидностью китайских банков, позволив получать средства по льготной ставке. Коррекционное восстановление китайского юаня также сформировало умеренно-позитивные нестроения для emerging markets. Как результат, MSCI Emerging markets прибавил за сутки 0,9%, MSCI World подрос на 0,2%.

К сегодняшнему утру настроения на рынках можно охарактеризовать как смешанные. Среди индексов азиатско-тихоокеанского региона выделяется снижение японского Nikkei на 1,4% на фоне сообщений в японских СМИ о возможных изменениях в текущей сверхмягкой монетарной политике Банка Японии (доходность десятилетних гособлигаций страны на этом фоне подрастает до максимумов с февраля). В целом на горизонте ближайшей пары недель новостной фон вновь может формироваться вокруг вопроса о торговых противоречиях США-Китай. Во вторник, 24 июля, Торговое представительство США проведет встречу с представителями бизнеса для обсуждения второй части озвученных ранее тарифов (импортная пошлина на китайские товары на сумму в 16 млрд долл.), по факту которой могут быть сделаны новые публичные заявления.

Российский фондовый рынок в конце прошлой недели продолжал оставаться под серьезным давлением - индекс Мосбиржи потерял еще около 1%, опустившись в район 2240 б.п. Отчасти негативная динамика последних дней объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории, но в этом контексте отметим получение в конце прошлой недели Минфином США от UC Rusal плана вывода компании из под санкций (акции компании в Гонконге на этом фоне растут на 12%). На горизонте ближайших дней для индекса Мосбиржи может быть актуален диапазон 2240-2300 б.п. Отдельное внимание уделим акциям Сбербанка, вернувшимся в конце прошлой недели к минимумам квартала в районе 200 руб/акцию, что, на наш взгляд, представляет собой весьма привлекательные уровни для среднесрочных покупок.



Михаил Поддубский, Промсвязьбанк