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Курсы валют ЦБ РФ на 23 июля: 63,1957 руб/доллар США и 74,1286 руб/евро

23 июля 2018
ЦБ РФ с 24 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1957 руб.
  • 1 евро - 74,1286 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,1829 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2931 р. (0,46%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1959 р. (0,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4736 р. (0,51%).

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