Бинбанк выплатил свыше 5 млн рублей купонного дохода за седьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-06 и БО-07

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020602562B от 25.12.2013) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020702562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат по 7-му купону составил 287 739,85 рублей – по облигациям серии БО-06 и 4 713 785,20 рублей – по облигациям серии БО-07.

Напомним, что в январе 2015 года Бинбанк разместил выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет, а уже в октябре 2015 года разместил дополнительные выпуски №6 к каждому выпуску по 3 млрд рублей каждый. Совокупный размещенный объем выпусков на текущий момент составляет 15 млрд рублей. По каждому выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.