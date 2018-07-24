Бинбанк выплатил свыше 166 тыс рублей купонного дохода за двенадцатый купонный период по биржевым облигациям серии БО-П05 и погасил выпуск
24 июля 2018
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П05 (идентификационный номер выпуска 4B020500323B001P от 11.07.2017). Размер выплат за двенадцатый купонный период составил 166 657,04 рубля, в расчете на одну облигацию - 9,16 рублей.
Также сегодня состоялось погашение выпуска. Выпуск был полностью погашен в соответствии с процедурой и сроком, предусмотренным эмиссионной документацией выпуска. Погашение биржевых облигаций произведено по непогашенной части номинальной стоимости. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей.
Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил выпуск серии БО - П05 в августе 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей.
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