Ралли в Rusal носит спекулятивный характер

В понедельник, 23 июля, торговая динамика была преимущественно позитивной. Лидерами роста стали бумаги RusAl Plc (+7,91%). Аутсайдерами стали акции МРСК Волги (-4,75%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50. Активность участников на фондовом и валютном рынках была на среднем уровне.

Акции RusAl Plc взлетели на спекуляциях об отмене санкций. Снятие санкций, безусловно, позитивная новость для компании, экспорт которой сократился наполовину. Но, на мой взгляд, вероятность отмены санкций в этом году низкая. Существенную значимость для бизнеса также оказывает цена на алюминий, которая снизилась до досанкционного уровня в $2000 за тонну. Рентабельность экспорта компании при такой цене около 20%. Также многое будет зависеть от результатов ГМК в 1-м полугодии, поскольку RusAl обслуживает свой долг в том числе за счет дивидендов от ГМК. Полагаю, что спекулятивный скачок будет недолгим, если тема снятия санкций не получит развития в течение недели.

Инвестиционная идея на сегодня - акции Мосбиржи (+0,25%). За 2,5 месяца котировки потеряли 15% в отсутствие сильных негативных новостей. Техническая картина свидетельствует о возможном скором переломе нисходящего тренда, акции обновили минимум за год. Драйвером могут стать операционные результаты за июль, публикация которых ожидается 2 августа.

Сегодня ожидаю нейтральную динамику. На локальном рынке в фокусе нет значимых новостей. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250-2270 п.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"