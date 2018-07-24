Ждем дальнейших попыток роста индекса МосБиржи

Настроения на мировых рынках в начале недели несколько стабилизировались. В первую очередь, позитив вновь поступал из Китая - анонсированные меры ужесточения регулирования сферы управления активами оказались не столь жесткими, как ожидалось. В совокупности с запущенными на прошлой неделе мерами Народный банк Китая по поддержке банковского кредитования и надеждами инвесторов, что торговое давление США на Китай может носить ограниченный характер по результатам консультаций с бизнесом., перепроданный Shanghai Composite демонстрирует отскок третий день подряд, в попытке вернуться выше отметки в 3000 пунктов, утерянной в середине июля.

Поддержку оказывает и сохранение умеренного оптимизма на американской рынке акций, где неплохо проходит сезон отчетности (Alphabet: +4%: Hasbro: +13%) и вернулся спрос на акции финансового сектора, благодаря росту доходностей UST, вызванному как планами Банка Японии рассмотреть более ранний выход из программ стимулирования, так проявленной Белым Домом озабоченности относительно возможности повышения Федрезервом ставки дважды в этом году. Впрочем, доходность 10-летних казначейских облигаций США, хотя и вернулась на максимумы за 3 недели, но пока остается ниже 3% годовых, не препятствуя росту мировых рынков акций.

По состоянию на утро вторника конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как слабо позитивную: азиатские рынки, как и фьючерсы на индексы США и Европы, повышаются, товарные рынки – под слабым давлением продаж. Сегодня в центре внимания рынков новости по торговому противостоянию США и КНР (торговое представительство США проведет встречу с представителями бизнеса для обсуждения второй части озвученных ранее тарифов), а также публикации предварительных PMI по Европе и США (от последних, впрочем, мы не ждем сюрпризов).

Учитывая стабилизацию нефтяных котировок и улучшение динамики рынка акций Китая, а также сложившиеся после падения прошлой недели привлекательные ценовые уровни по целому ряду российских «голубых фишек», мы ждем сегодня-завтра дальнейших попыток роста индекса МосБиржи, с выходом в верхнюю часть диапазона 2240-2300 пунктов, представляющегося нам актуальным на ближайшую перспективу.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк