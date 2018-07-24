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Курсы валют ЦБ РФ на 24 июля: 62,9235 руб/доллар США и 73,5261 руб/евро

24 июля 2018
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,9235 руб.
  • 1 евро - 73,5261 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,3268 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2722 р. (0,43%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6025 р. (0,81%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8561 р. (0,92%).

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