Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 2 497,9800 руб/1 г золота и 31,4600/1 г серебра
24 июля 2018
ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 497,9800 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4600 руб.
- 1 грамм платины - 1 680,2900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 808,2900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,1999 р. (0,09%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,7000 р. (1,00%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,4700 р. (0,68%).
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