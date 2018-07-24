Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 2 497,9800 руб/1 г золота и 31,4600/1 г серебра

24 июля 2018
ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 497,9800 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,4600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 680,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 808,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1999 р. (0,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7000 р. (1,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4700 р. (0,68%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Наталья Трунова о Байкальском саммите РГУД: «Создать предпосылки для развития городов»
Михаил Хорьков об участии в IV Байкальском саммите РГУД: «Понять направления развития и возможности рынка»
"Для девелопера важно понимать, как будут развиваться города", - Антон Кондратьев о саммите РГУД в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги