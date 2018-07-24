Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 2 497,9800 руб/1 г золота и 31,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 497,9800 руб.

1 грамм серебра - 31,4600 руб.

1 грамм платины - 1 680,2900 руб.

1 грамм палладия - 1 808,2900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1999 р. (0,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7000 р. (1,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4700 р. (0,68%) .

dims

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/ СИА /

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