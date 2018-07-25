Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 25 июля: 63,0836 руб/доллар США и 73,7510 руб/евро

25 июля 2018
ЦБ РФ с 26 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,0836 руб.
  • 1 евро - 73,7510 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,0739 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1601 р. (0,25%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2249 р. (0,31%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7471 р. (0,81%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ЧМ-2018: спорт и деньги
Покупатели сократили походы в торгцентры во время ЧМ-2018
Футбол поднял цены в парадных. Больше всего квартир на период ЧМ сняли в Санкт-Петербурге
ЧМ-2018: кто, где и на что тратил деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги