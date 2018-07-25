Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 2 476,8000 руб/1 г золота и 31,3800/1 г серебра
25 июля 2018
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 476,8000 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3800 руб.
- 1 грамм платины - 1 687,2100 руб.
- 1 грамм палладия - 1 857,1500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,1800 р. (0,85%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,25%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,9200 р. (0,41%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,8600 р. (2,70%).
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