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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 2 476,8000 руб/1 г золота и 31,3800/1 г серебра

25 июля 2018
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 476,8000 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 687,2100 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 857,1500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,1800 р. (0,85%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,25%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9200 р. (0,41%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8600 р. (2,70%).

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