На глобальных рынках создали идеальные условия для восстановления валют emerging markets

Вчерашний торговый день сложился для американского доллара негативно – индекс доллара (DXY) опустился в район 94,10 б.п. В целом американская валюта слабела против большинства конкурентов. Большую часть времени с середины июня индекс доллара проводит в диапазоне 94-95,50 б.п., и на текущий момент приблизился к нижней границе. Сегодня в центре внимания может находиться заседание европейского регулятора, завтра будут представлены данные по американскому ВВП за 2 кв. (первая оценка), которые, согласно консенсус-прогнозу, обещают быть весьма позитивными (4,1% г/г.).

Общая слабость доллара на FX и умеренно-позитивный аппетит к риску на глобальных рынках создали вчера идеальные условия для восстановления валют emerging markets. Российский рубль прибавил против доллара США 0,8% - пара доллар/рубль вернулась в район 62,80 руб/долл. Однако отметим, что укрепление других валют EM было еще более выраженным: бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 1,1-2,3%. Совокупно данная пятерка валют (RUB, BRL, MXN, ZAR, TRY) находится на максимальных уровнях с первой недели июня.

Именно в общем отношении инвесторов к emerging markets мы видим на текущий момент ключевой драйвер для рубля. Корреляция рубля с нефтяными котировками остается весьма низкой, а санкционная история (при условии отсутствия попадания в «черный список» публичных компаний), разумеется, оказывает влияние на сантимент в отношении российских активов, но не приводит к каким-либо масштабным реакциям в рубле, часто оказываясь историей 1-2 дней. Во вторник после заявлений представителей Сената США Л.Грэма и Б.Менендеса о подготовке нового законопроекта, ужесточающего санкции к России, рубль оказался под давлением, однако вчера большинство СМИ ссылались на близость парламентских каникул в США (уже в конце текущей недели Палата Представителей, вероятно, отправится в пятинедельный отпуск), высказывали предположение, что рассмотреть закон о новых санкциях до сентября с большой долей вероятности не удастся. Вчерашние комментарии госсекретаря США М.Помпео представителям Сената о недавних переговорах Трампа с лидерами РФ и КНДР не принесли сюрпризов – реакция рубля на его выступление близка к нулю.

При текущем новостном фоне в паре доллар/рубль ориентируемся сегодня на диапазон 62,50-63,10 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк