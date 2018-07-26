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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июля: 2 495,7800 руб/1 г золота и 31,5700/1 г серебра

26 июля 2018
ЦБ РФ с 26 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 495,7800 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 699,6200 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 880,1300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,9800 р. (0,77%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4100 р. (0,74%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9800 р. (1,24%).

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