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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июля: 2 485,9299 руб/1 г золота и 31,4400/1 г серебра

27 июля 2018
ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 485,9299 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,4400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 695,9399 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 898,3199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8500 р. (0,39%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6800 р. (0,22%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,1900 р. (0,97%).

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