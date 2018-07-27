Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июля: 2 485,9299 руб/1 г золота и 31,4400/1 г серебра
27 июля 2018
ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 485,9299 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4400 руб.
- 1 грамм платины - 1 695,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 1 898,3199 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,8500 р. (0,39%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,41%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,6800 р. (0,22%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,1900 р. (0,97%).
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