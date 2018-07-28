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Курсы валют ЦБ РФ на 28 июля: 62,9726 руб/доллар США и 73,3442 руб/евро

28 июля 2018
ЦБ РФ с 28 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,9726 руб.
  • 1 евро - 73,3442 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,3433 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0255 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4739 р. (0,64%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4662 р. (0,50%).

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