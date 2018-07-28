Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 июля: 2 468,3101 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра
28 июля 2018
ЦБ РФ с 28 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 468,3101 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 660,1801 руб.
- 1 грамм палладия - 1 876,8199 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,6199 р. (0,71%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3500 р. (1,11%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,7599 р. (2,11%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,4999 р. (1,13%).
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