Индекс способен продолжить попытки выйти выше 2300 пунктов

Настроения на мировых рынках в конце недели сохранились неплохими. Рынки развивающихся и развитых стран, согласно индексам MSCI, не показали согласованной динамики: в целом настраивающие на переход к конструктивному диалогу США с ЕС по торговым вопросам и избежание сценария полномасштабных «торговых войн» итоги встречи Президента США Д. Трампа и главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера были нивелированы неожиданным повышением нервозности на американском рынке акций после не впечатливших инвесторов отчетности Facebook и операционных данных McDonald’s, а также не оправдавших ожиданий цифр по заказам на товары длительного пользования в стране (+1% м/м вместо ожидавшихся +3% м/м). Сдерживающее влияние на рынки оказало и повышение доходности гособлигаций США, с приближением доходности 10-летних UST, ключевого ориентира долларовых ставок, к психологически важной отметке в 3%. Впрочем, товарные рынки чувствовали себя достаточно неплохо на фоне снижения риска «торговых войн». Сегодня азиатские рынки демонстрируют преимущественно повышательную динамику благодаря более высоким ценовым уровням на сырье, а также неплохой отчетности Amazon, вышедшей после окончания торгов в США и указывающей на хорошее состояние hi-tech сектора. Фьючерсы на индексы США и Европы также указывают на преобладание сдержанно позитивных настроений на развитых рынках и неготовность участников рынка с активным продажам на таком зыбком фундаменте, как сильное падение акций Facebook, причем без явного, понятного рынкам, негатива. Мы склонны оценивать конъюнктуру мировых рынков в последний день недели как слабо позитивную, с перспективой улучшения в течение дня. Из значимых событий пятницы отметим публикацию первой оценка ВВП США за 2-й квартал, ожидания экспертов по которой весьма расходятся. Российские инвесторы сегодня будут ждать итоги заседания Банка России - мы не ждем изменения ключевой ставки и сильного влияния его на рынок акций.

Индекс Мосбиржи вырос вчера четвертый день подряд. И сегодня, при поддержке внешней конъюнктуры, индекс, по нашему мнению, способен продолжить попытки выйти выше 2300 пунктов, чему способствуют как внешняя конъюнктура, так и ожидания сильных результатов начинающегося сезона отчетности. Мы по-прежнему рассчитываем на возврат интереса к финансовому сектору, при сохранении спроса на сырьевые сектора и отстававшие от рынка в последнее время бумаги в электроэнергетике, потребсекторе и транспорте



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк