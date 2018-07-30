АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-01

24.07.2018 было успешно завершено размещение выпуска облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-01 номинальным объемом 10 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
Книга заявок была закрыта 13.07.2018. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил 28 млрд руб. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,60% годовых.
Организаторами выпуска облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО «Райффайзенбанк» и Банк ГПБ (АО).
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.