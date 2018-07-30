Тенденция к относительно более слабой динамике EM, которая наблюдалась с середины апреля по июнь, приостановилась

В пятницу на глобальном валютном рынке большой активности торгов не наблюдалось – индекс доллара (DXY) держался в диапазоне 94,60-95 б.п. Опубликованные данные по ВВП США за 2 кв. (первая оценка) вышли в рамках ожиданий – показатель г/г увеличился до 4,1%, а показатель по итогам прошлого квартала также был пересмотрен в сторону роста с 2% до 2,2%. Какого-либо большого влияния данные по ВВП на основные валютные пары не оказали.

Основная группа валют развивающихся стран в пятницу вновь продемонстрировала локальное укрепление по отношению к доллару. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,2-0,9%. Пара доллар/рубль большую часть дня проводила в диапазоне 62,70-63 руб/долл. В целом обратим внимание, что на прошлой неделе сантимент вновь стал чуть более позитивным для emerging markets: основные валюты EM за неделю смогли прибавить против доллара 1,2-2%, пятилетние CDS на РФ, ЮАР, Мексику опустились на 2-6 б.п., фондовый индекс MSCI EM вырос за неделю на 2,1% при росте MSCI World лишь на 0,8%.

С точки зрения перспектив текущей недели, большое значение для общего восприятия рисков emerging markets будут оказывать заседания Банка Японии (вт), Федрезерва (ср), и Банка Англии (чт), итоги которых могут сформировать настроения на глобальных долговых рынках, а также целый ряд макростатистики, из которого в первую очередь выделим публикацию данных по PCE США во вторник. Пока можно констатировать, что тенденция к относительно более слабой динамике EM, которая наблюдалась с середины апреля по июнь, приостановилась. Масштабы данной коррекции высоки, большинство валют EM смотрятся перепроданными относительно своих фундаментальных оценок, однако говорить о полноценном развороте на текущий момент, вероятно, пока еще рано.

Из внутренних историй выделим состоявшееся в пятницу заседание Банка России. ЦБ ожидаемо сохранил ставку без изменения (7,25%), и теперь уже в тексте сопроводительного заявления отметил, что в базовом сценарии достижение уровня нейтральной ключевой ставки предполагается лишь в 2019 г. Большой реакции на рынке объявление итогов заседания не вызвало.

На ближайшие дни в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон в 62,50-63,50 руб/долл. Учитывая насыщенный новостной фон предстоящей недели, именно внешние драйверы могут привести к выходу пары из уже привычного диапазона.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк